Михаилу Петровичу Волосникову было всего 14 лет, когда началась война. В 1944 году он был призван на фронт, служил под Москвой, защищал столицу от немецких захватчиков. 24 июня 45 года навсегда

Михаилу Петровичу Волосникову было всего 14 лет, когда началась война. В 1944 году он был призван на фронт, служил под Москвой, защищал столицу от немецких захватчиков. 24 июня 45 года навсегда останется в памяти ветерана. Тогда прошёл первый в истории Парад Победы, в котором ему удалось поучаствовать. Сегодня Михаил Петрович празднует своё 95-летие и, вспоминая