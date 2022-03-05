Комитет общественных связей и СМИ администрации Владимирской области возобновляет свою...
Комитет общественных связей и СМИ администрации Владимирской области возобновляет свою деятельность.
В целях расширения информационной открытости администрации Владимирской области и региональных органов исполнительной власти, полного, оперативного и достоверного информирования населения об их деятельности глава региона Александр Авдеев принял решение с 5 марта 2022 года возобновить деятельность комитета общественных связей и СМИ областной администрации. Его председателем назначена Екатерина Гуцаленко, соответствующее распоряжение подписал врио Губернатора, сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области.
Екатерина Владимировна Гуцаленко родилась в 1969 году. Окончила Владимирский государственный педагогический институт. Имеет большой опыт работы в средствах массовой информации, много лет возглавляла службу информации ГТРК «Владимир» − филиала ВГТРК, член Союза журналистов России.
Костяк нового-старого структурного подразделения составят сотрудники управления информационной политики Департамента региональной политики Владимирской области. Их должности будут переведены в администрацию области, соответственно, дополнительного финансирования из областного бюджета не потребуется.
В составе комитета общественных связей и СМИ будет два отдела:
средств массовой информации и коммуникации,
информационного обеспечения и мониторинга.
Курировать работу КОССМИ будет врио первого заместителя Губернатора Дмитрий Лызлов.
Фото: https://avo.ru/