5 марта вспомним о нашем выдающемся земляке. Сегодня день рождения гения песни Алексея Фатьянова....

5 марта вспомним о нашем выдающемся земляке. Сегодня день рождения гения песни Алексея Фатьянова. Благодаря ему мы знаем, что первым делом важно для пилота и какой душевной бывает весна на Заречной улице. Кристина Иванова побывала на родине Фатьянова, отправилась в музей его имени и готова рассказать, как создавались легендарные советские песни.Здесь такие имена, как Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Валентина Толкунова, многие наши композиторы и поэты. Всего - более 120 выдающихся фамилий. Здесь, на стене вязниковского музея песни 20 века, звездные музыканты нашей страны оставляли и оставляют искренние послания признательности поэту -песеннику - Алексею Фатьянову.На солнечной поляночке" стала первой песней Фатьянова, которую запела вся страна. Он написал эти стихи на фронте, на вырванном из старой амбарной книги листе. В 42-м принес их в газету - в публикации пытались отказать. К чему такой легкомысленный слог в разгар войны? Позже на эти слова композитор Соловьев-Седой написал музыку и стало понятно - в темные времена солдатам так не хватает солнечных песен.Марина Максимова, экскурсовод музея песни 20 века: «Фатьянов служил в разных ансамблях и в газеты писал, но всегда просился на передовую. На что ему один из военачальников сказал "твои песни уже давно воюют".Ну, а легендарные "Соловьи" и вовсе были названы маршалом Жуковым одной из главных песен Великой Отечественной войны. Сам Фатьянов так рассказывал о ее создании: "Помню фронт. Мы, солдаты, после только затихшего боя лежим в крупинках засыпавшей нас земли... и тут во все горло, как бы утверждая жизнь, защелкал соловей"."Мы, друзья, перелетные птицы", "Давно мы дома не были", "В городском саду", "Хвастать, милая, не стану" и еще десятки произведений Фатьянов написал на этой трофейной печатной машинке. Шрифт на ней был немецкий и Фатьянов его заменил. В музее воссоздан московский кабинет Алексея Ивановича - здесь все так же, как при жизни поэта. Бюст Пушкина тоже на своем месте - Фатьянов боготворил поэта. Со временем и его самого назовут "наше всё" советской песни.Кристина Иванова:Не бывало тебя красивей,Скрытый мягкой пахучей травойНа просторах родимой РоссииМой цветок луговой.Это стихотворение Алексей Фатьянов посвятил своей Гале... Галине Николаевне Фатьяновой. Которую ласково называл "своей ромашкой". В руках у меня единственный сборник стихов, выпущенный при жизни Фатьянова. Все остальные сборники увидели свет только благодаря ей же: Галине Николаевне».Они встретились через год после Победы. Двадцатилетняя Галя тогда не знала, что перед ней известный поэт-песенник и, конечно, представить не могла, что уже через три дня он придет к ее родителям свататься.Елена Кузнецова, методист музея песни 20 века: «И в свадебное путешествие они приехали в наш родной город Вязники. В то время у них машина была Победа. Галина Николаевна сама была за рулем. И когда они приезжали в Малое Петрино, где жила семья Фатьяновых, это было как своеобразное шоу».Весть о визите Фатьянова в родные Вязники каждый раз разлеталась по городу со скоростью света. Он влюблял в себя всех. Красивый, артистичный и радушный. Такой была и его семья. Здание в Вязниках, в котором сегодня размещен музей песни - это родовой дом Фатьяновых. На втором этаже здесь впервые в начале прошлого века появился частный кинотеатр, была у родителей Алексея Ивановича и богатая библиотека .Сам Фатьянов, кстати, звание поэта-песенника не любил. Говорил, не успел я стихотворение написать - а его уже норовят положить на музыку.Алексей Фатьянов прожил всего 40 лет - его не стало в 1959м. Но его песни знают наизусть до сих пор. Их поют, под них плачут и влюбляются. В Вязниках ежегодно проходит Фатьяновский фестиваль, союз писателей создал литературную премию его имени, а музей песни регулярно пополняется новыми экспонатами. При жизни Алексея Ивановича чествовали куда меньше. Награждали, в основном, авторов музыки, книг Фатьянова не печатали и несколько раз исключали из Союза писателей. За непростой нрав. Но народная любовь компенсировала все. За предельную искренность и талант.Кристина Иванова, Илья Хлудов, Вести "Владимир".