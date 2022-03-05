Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился создать специальную комиссию, которая займется повышением устойчивости экономики Москвы в условиях санкций. Об этом градоначальник сообщил в своем блоге.
Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился создать специальную комиссию, которая займется повышением устойчивости экономики Москвы в условиях санкций. Об этом градоначальник в своем блоге.
Собянин напомнил, что прошлый год Москва завершила с рекордным ростом промышленного производства и объемов инвестиций. "По итогам первых двух месяцев 2022 г. видим дальнейший рост деловой активности", – отметил мэр.
Однако из-за введенных Западом санкций российская экономика вступает в полосу серьезных испытаний, констатировал Собянин.
"В этой связи я принял решение о создании Комиссии по повышению устойчивости развития экономики в городе Москве в условиях санкций, которую буду возглавлять лично", – сообщил градоначальник.
Первыми задачами комиссии станут организация мониторинга ситуации, принятие срочных мер реагирования, поддержка граждан и бизнеса. Собянин назвал нынешнюю ситуацию нестандартной, требующей выдержки, мужества и решительных действий.
Он напомнил, что у Москвы есть успешный опыт преодоления кризисов 2008-2009 годов, 2014-2015 и 2020 годов.
"Всякий раз Москва справлялась с выпавшими на ее долю испытаниями и в итоге становилась сильнее. Так будет и на этот раз", – уверен мэр.
Ранее Собянин , что все городские программы будут реализованы – развитие Москвы продолжится. Попытки организовать уличные беспорядки в Москве будут пресекаться, подчеркнул он.