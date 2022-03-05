Ритейлеры просят Минпромторг позволить им ограничивать продажу некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки.

Ритейлеры просят Минпромторг позволить им ограничивать продажу некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки.Представители крупных торговых сетей считают, что подобный шаг поможет им бороться с перекупщиками. В Минпромторге рассказали о том, что уже есть случаи покупки продуктов большими объемами с целью перепродажи их в регионах.В ведомстве объяснили, что торговые сети хотят минимизировать риски приобретенияперекупщиками социально значимых продуктов питания. В рамкахдоговоренностей с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС на этитовары установлена минимальная наценка.В Минпромторге добавили, что руководители сетей попросили пойти на такую меру, чтобы гарантированно обеспечить гражданам возможность купить доступные продукты в нынешней ситуации. О своем решении ведомство пока не сообщило.Напомним, после начала спецоперации на Украине в отношении России США и страны ЕС начали вводить жесткие санкции. Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский , что в Московской области не будет ажиотажа на продукты питания. Он объяснил, что на складах устойчивый запас товаров.