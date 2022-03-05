Владимирский автовокзал давно нуждается в современном ремонте, но самое беспощадное место здесь – это туалет. Ну какой смысл поддерживать здание вокзала в порядке и так запустить

Владимирский автовокзал давно нуждается в современном ремонте, но самое беспощадное место здесь – это туалет. Ну какой смысл поддерживать здание вокзала в порядке и так запустить санузлы?! Григорий Кошкин, корреспондент 6 канала В туалете на автовокзале всегда очень плохой запах. Сколько себя помню, даже когда был маленьким, здесь пахло отвратительно. Объектив камеры не передает это