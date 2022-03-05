Чтобы порадовать себя и близких на Масленицу, испечем сегодня блины необычные. И сделаем это с...

Чтобы порадовать себя и близких на Масленицу, испечем сегодня блины необычные. И сделаем это с Анной Филипповой из Владимира. Нашей землячке удалось поучаствовать в известном шоу с Ренатом Агзамовым - кондитером, который печет торты в человеческий рост. И дополняет их невероятными деталями. Анна научилась у него кулинарным премудростям. Для зрителей Вестей она приготовит блинный торт. Учимся вместе с Анастасией Сахаровой.Рената Агзамова называют королем тортов. Он пек для Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Аниты Цой, Пелагеи и других российских звезд. Его кондитерские творения поражают количеством фигур, детальностью, масштабами. В его кулинарном шоу удалось поучаствовать владимирскому кондитеру Анне Филипповой.Анна Филиппова, кондитер: «Торты..Я не конкурент! Но я считаю себя смелым человеком.. Потому что девочки талантливые, умницы. Такие были шедевры!»12 участниц со всей России. Но чем удивляла жюри Анна и ее коллеги по кулинарному делу, раскрывать пока нельзя. Передача еще не вышла в эфир. Сама Анна тортам многоярусным и помпезным предпочитает скромные, но в прямом смысле со вкусом. Чтобы торт хотелось съесть глазами.Анна Филиппова, кондитер: «С чего начался мой кондитерский путь.. Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ БУЛОЧКИ, ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ СЛАДКОЕ!»Анна посещала профессиональные курсы для кулинаров. А многие кондитерские штучки подсмотрела в интернете. Как и этот блинный торт.Анна Филиппова, кондитер: «Сейчас у нас масленичная неделя.Поэтому я вам предлагаю испечь очень простой блинный торт. Испекли блиночки, взяли разъемную форму и начинаем укладывать блинки».На торт уходит около 20 тонких блинов. Крем нежный, как мороженое - творожный сыр, сливки и сахарная пудра. И для кислинки- смородиновый джем.- Чтобы немножечко оттенить вкус крема и вкус блинов.Блины укладывают слоями. На этом этапе возможна импровизация - некоторые кондитеры даже делают сытные торты - с ветчиной, грибами и сыром. А сладкоежкам предлагают начинку из творога, яблок, карамели, шоколада, орехов..-Резаные бананы, киви.. Или даже яблоки с корицей.Оставшиеся блины заворачивают внутрь. Чтобы форма была ровной. Украсить можно блинными розами - просто скрутив полосочки из теста, посыпать сахарной пудрой и ягодами.Анна Филиппова, кондитер: «Он очень простой в приготовлении. Так что не ленитесь, пеките блины, украшайте ягодами, делайте эти шедевры, радуйте себя и своих близких. С масленицей вас. Счастья вам!»А веселой и вкусной Масленицы вам желают Анастасия Сахарова и Егор Герасимов."Вести-Владимир"