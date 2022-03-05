В Александрове 58-летнего экс-директора автошколы подозревают в незаконном обучении трактористов. «По версии следствия, генеральный директор автошколы, достоверно зная об отсутствии

В Александрове 58-летнего экс-директора автошколы подозревают в незаконном обучении трактористов. «По версии следствия, генеральный директор автошколы, достоверно зная об отсутствии законных оснований, зачислила гражданина в группу подготовки трактористов со сроком обучения с 14 июля по 30 сентября 2021 года. По окончании курса ему было выдано свидетельство о прохождении обучения установленного образца», – передает пресс-служба СК