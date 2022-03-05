Женщина получала деньги за незаконное зачисление на учебу.

В Александрове бывший директор автошколы подозревается в коммерческом подкупе. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала официальный представитель СУ СК во Владимирской области Мария Серова.По версии следствия, 58-летний генеральный директор автошколы зачислила мужчину в группу подготовки трактористов со сроком обучения с 14 июля по 30 сентября 2021 года. По окончании курса клиенту выдали свидетельство установленного образца.«За незаконные действия женщина через посредника получила от ученика денежное вознаграждение - 17 тысяч рублей», - уточнили в Следкоме.Кроме того, за аналогичные действия в июле прошлого года, мае и августе 2014 года она взяла от трёх учеников ещё 49 тысяч рублей.Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемая признала. Расследование уголовного дела продолжается.