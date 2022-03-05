В целях реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в...

В целях реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в области проводится заготовка семян сосны обыкновенной. Об этом сообщил Департамент лесного хозяйства Владимирской области. Создание запаса семян – одно из планируемых результатов федерального проекта.Плановый объем заготовки на 2022 год установлен в объеме 400 кг. На сегодняшний день, филиалами ГАУ ВО «Владлесхоз» в лесном фонде области заготовлено более 35 тонн шишек сосны обыкновенной. Шишки высушены на шишкосушилке Ковровского филиала. Получено 350 кг семян, переработка шишек продолжается. Отметим, что в 2021 году в целях реализации нацпроекта «Экология» в регионе за счет собственных средств арендаторов лесных участков и ГАУ ВО «Владлесхоз» заготовлено 482 кг семян лесных растений.Фото: https://pixabay.com/ru/