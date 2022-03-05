Департамент юстиции Владимирской области опубликовал сведения о зарегистрированных актах...

Департамент юстиции Владимирской области опубликовал сведения о зарегистрированных актах гражданского состояния за февраль 2022 года.В феврале 2022 года на свет появились 704 жителя Владимирской области. Также стало известно о 2311 случаях смерти. Смертность превышает рождаемость более чем в 3 раза. За последние 20 лет Владимирская область потеряла 16,1% населения. В 2021 году по темпам убыли мы оказались на четвертом месте в стране.Тем временем, от коронавируса за сутки скончались еще 6 человек. За период наблюдения в области отмечено 3132 летальных случая.Фото: https://pixabay.com/ru/