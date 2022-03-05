Перед судом предстали шесть человек.

21 февраля 2022 года перед судом предстали шесть обвиняемых, которые организовали подпольное казино в Гусь-Хрустальном. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.С 2016 до 2020 года игровой клуб работал в подвале нежилого дома. Стояли игровые автоматы, активно использовались сайты онлайн-казино. Двое людей организовали, остальные четверо помогали.Тех, кто основал игорный подвал, суд приговорил к лишению свободы и штрафу. Одного – на срок 2 года 6 месяцев со штрафом 450 тысяч рублей. Другого – на 2 года со штрафом 300 тысяч рублей. Остальных участников суд приговорил к штрафу – от 30 до 350 тысяч каждому.