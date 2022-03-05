В 08:37 5 марта 2022 года в микрорайоне Оргтруд города Владимира на улице Дзержинского загорелся...

В 08:37 5 марта 2022 года в микрорайоне Оргтруд города Владимира на улице Дзержинского загорелся частный жилой дом.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, пожарно-спасательные подразделения выехали на место незамедлительно. На момент прибытия подразделений наблюдалось сильное задымление на 2 этаже дома. Сотрудники МЧС сформировали 1 звено газодымозащитной службы для тушения пожара. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 80 кв. м. В результате пожара пострадала внутренняя отделка и перекрытия мансардного этажа. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники 14 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/