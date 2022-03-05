Изучением материалов уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств с банковской...

Изучением материалов уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств с банковской карты, прокуратура Владимирской области установила, что в магазине «Без хлопот», расположенном в Покрове, 17-летнему подростку была осуществлена продажа алкогольной продукции.В этой связи по результатам проверки в адрес председателя совета ППК «Покровское ГОРПО» внесено представление, которое удовлетворено, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.Кроме того, в отношении продавца магазина возбуждено производство об административном правонарушении по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния), по результатам рассмотрения которого ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Фото: https://stock.adobe.com/ru/