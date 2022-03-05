Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена...
Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка по обращению местной жительницы с заявлением о нарушении ее жилищных прав.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, заявительница относится к категории лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Между тем жилое помещение ей не было предоставлено.
В связи с изложенным, прокуратурой в интересах местной жительницы в суд предъявлено исковое заявление о возложении на администрацию города Радужный обязанности по предоставлению жилого помещения.
Судом требования прокурора удовлетворены.
Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.
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