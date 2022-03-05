Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена...

Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка по обращению местной жительницы с заявлением о нарушении ее жилищных прав.Как сообщает пресс-служба прокуратуры, заявительница относится к категории лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Между тем жилое помещение ей не было предоставлено.В связи с изложенным, прокуратурой в интересах местной жительницы в суд предъявлено исковое заявление о возложении на администрацию города Радужный обязанности по предоставлению жилого помещения.Судом требования прокурора удовлетворены.Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.Фото: https://pixabay.com/ru/