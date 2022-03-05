В Радужном сирота через суд добилась предоставления жилья. «Установлено, что заявительница относится к категории лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

В Радужном сирота через суд добилась предоставления жилья. «Установлено, что заявительница относится к категории лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Между тем жилое помещение ей не было предоставлено», – передает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Суд обязал городскую администрацию предоставить сироте жилье.