Смотрите в вечернем выпуске Вести-Владимир:
-Помощь Донбассу
Владимирская область - жителям...
Смотрите в вечернем выпуске "Вести-Владимир":
-Помощь Донбассу
Владимирская область - жителям Донбасса. Из областного центра в Белгородскую область сегодня отправился гуманитарный груз
-Вязниковский соловей
Сто три года со дня рождения поэта-песенника Алексея Фатьянова. В России вспоминают вязниковского соловья.
-Ишь ты, Масленица!
И Масленица на старорусский манер. Как проводили масленичные гуляния на Руси? Реконструкция студентов владимирского колледжа культуры.