Смотрите в вечернем выпуске Вести-Владимир: -Помощь Донбассу Владимирская область - жителям...

Смотрите в вечернем выпуске "Вести-Владимир":-Помощь ДонбассуВладимирская область - жителям Донбасса. Из областного центра в Белгородскую область сегодня отправился гуманитарный груз-Вязниковский соловейСто три года со дня рождения поэта-песенника Алексея Фатьянова. В России вспоминают вязниковского соловья.-Ишь ты, Масленица!И Масленица на старорусский манер. Как проводили масленичные гуляния на Руси? Реконструкция студентов владимирского колледжа культуры.