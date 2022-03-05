Заместитель председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов оценил нынешнюю экономическую ситуацию в России на фоне зарубежных санкций.

Заместитель председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов оценил нынешнюю экономическую ситуацию в России на фоне зарубежных санкций.Эксперт полагает, что кризисный период в нашей стране будет продолжаться от трех до пяти месяцев. Он заявил, что введенные США и странами Евросоюза санкции оказались серьезным вызовом для отечественной промышленности.При этом Юрий Борисов подчеркнул, что власти принимают эффективные меры использования средств бюджета в образовавшихся условиях. Так, вводятся налоговые льготы на НДФЛ и увеличивается доля авансирования по бюджетнымобязательствам.Вице-премьер отметил, что принятых правительством мер достаточно для помощи разным отраслям в период кризиса. Юрий Борисов выразил надежду, что трудности не продлятсяочень долго.Как писали "Дни.ру", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают, что изоляция нашей страны невозможна. Он отметил, что поэтому план Запада можно назвать провальным.Также ранее стало известно, что Минпромторг разрешить им ограничивать продажу некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки. Так ритейлеры хотят бороться с перекупщиками.