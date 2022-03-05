Владимиро-Суздальский музей-заповедник ведет переговоры с Минкультом для выделения средств на реставрацию музейных объектов в Суздале. Речь идет о каменных памятниках архитектуры – на их

Владимиро-Суздальский музей-заповедник ведет переговоры с Минкультом для выделения средств на реставрацию музейных объектов в Суздале. Речь идет о каменных памятниках архитектуры – на их реставрацию потребуется около 1 миллиарда рублей. Алексей Дудин, пресс-секретарь Владимиро-Суздальского музея-заповедника Здесь ведётся работа с Министерством культуры и другими органами госвласти для выделения средств на реставрацию этих объектов. В целом, для