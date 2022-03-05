В субботу, 5 марта, из Владимира отправили первый гуманитарный груз для беженцев из ЛНР и ДНР. Он направляется в Белгородскую область, которая приняла уже порядка полутора тысяч граждан

В субботу, 5 марта, из Владимира отправили первый гуманитарный груз для беженцев из ЛНР и ДНР. Он направляется в Белгородскую область, которая приняла уже порядка полутора тысяч граждан Донбасса. «В наш регион приехали самостоятельно около 120 вынужденных переселенцев с Донбасса – мы им активно помогаем. Жители региона готовы оказывать своевременную поддержку Донбассу, который переживает сейчас