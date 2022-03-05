На этой неделе в Центре управления регионом прошел прямой эфир с Александром Ремигой, врио первого заместителя губернатора. Одной из острых тем, которые были подняты в ходе беседы, стала ..

На этой неделе в Центре управления регионом прошел прямой эфир с Александром Ремигой, врио первого заместителя губернатора. Одной из острых тем, которые были подняты в ходе беседы, стала поддержка малого и среднего бизнеса в условиях постоянно меняющейся политической и экономической ситуации в стране в последние дни.Так, чиновник, курирующий экономический блок, сообщил, что по распоряжению Александра Авдеева создан региональный оперативный штаб по обеспечению продовольственной безопасности и функционирования экономики в условиях санкций. Власти и бизнес сейчас будут ориентироваться на кооперацию с Китаем и на другие направления, а также искать партнёров внутри нашей страны. Проблемы в обозримом будущем могут возникнуть у предприятий пищевой промышленности - они зависят от импорта, а также производств, использующих зарубежное оборудование и комплектующие, - отметил врио. В тревожном ожидании замерли потребители - как же скажутся кардинальные изменения в жизни бизнеса на их кошельках? Однако представители торговых сетей высказались, что регионального повышения стоимости продовольственных товаров не планируется.Но вот за мировые цены они ответственности не несут. Поэтому из-за подорожания зерна на международных биржах, может, например, вырасти цена на хлеб. При этом, как замечает Александр Ремига, не стоит скидывать со счетов сезонные колебания цен: Если же кто-то начнет задирать цены из спекулятивных соображений, то они будут отрегулированы административными методами. Мы обязаны сделать все, чтобы посевная прошла без осложнений, и чтобы население не испытывало никаких проблем с продовольствием. Поэтому в фокусе – сельское хозяйство, предприятия пищевой промышленности. У нас в области производятся практически все основные продукты. Что же касается поддержки промышленности, то такие меры сейчас разрабатываются на федеральном уровне, - рассказал Ремига. В администрации области уже проработаны меры поддержки сельхозпроизводителей, чтобы обеспечить снижение издержек по всей производственной цепочке и удержать потребительские цены. Для этого экономический блок собирает актуальную информацию от предприятий промсектора, ведет работу по возвращению в оборот заброшенных сельхозугодий.Но более тонкие настройки экономики и бизнеса власти региона связывали с федеральными механизмами компенсации производителям негативных последствий от санкций. И 4 марта Правительство России озвучило такой комплекс мер. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов: В него входят снижение ответственности за нарушения валютного законодательства, смягчение административных процедур, введение моратория на возбуждение дел о банкротстве, а также увеличение лимита по Системе быстрых платежей Банка России.Кроме того, будут переориентированы действующие меры поддержки для помощи предпринимателям. Речь идет о гарантийной поддержке, донастройке механизма зонтичных поручительств Корпорации МСП, а также о корректировке программы кредитования в рамках отраслевого нацпроекта. Андрей Белоусов подчеркнул, что меры, которые будут запущены в ближайшие дни, должны быть реализованы регионами максимально быстро. Он также поручил главам субъектов РФ создать специальные штабы по вопросам поддержки бизнеса и задействовать весь арсенал имеющихся у них мер.Напомним, что во Владимирской области действует Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства. Им принято решение не повышать в ближайшее время ставки по микрокредитованию бизнеса. Сохранена возможность отсрочки платежей по микрозаймам, лизингу, гарантиям на срок до 6 месяцев. По предложению Александра Авдеева, в нынешнем году 67 млн рублей планируют направить на поддержку предпринимательства во Владимирской области.