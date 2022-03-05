Управлением Россельхознадзора провел плановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя...

Управлением Россельхознадзора провел плановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя Арсеньевой И.И., имеющей лицензию на осуществление фармацевтической деятельности.В ходе проверки ведомства выявлено следующее:биологические лекарственные препараты хранятся на внутренней стороне двери холодильника;у приборов для измерения температуры и влажности воздуха отсутствуют документы, подтверждающие сертификацию и поверку;отсутствует сертификат специалиста.Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, данные факты являются нарушением Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденные Приказом МСХ № 426 от 29.07.2020, а также положений Постановления Правительства РФ от 22.12.2011 №1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности».В отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено производство по делу об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ.В текущем месяце Арбитражным судом было вынесено решение о привлечении индивидуального предпринимателя Арсеньевой И.И. к ответственности за совершение правонарушения с назначением наказания в виде административного штрафа.Фото: https://pixabay.com/ru/