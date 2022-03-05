Управлением Россельхознадзора провел плановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя...
Управлением Россельхознадзора провел плановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя Арсеньевой И.И., имеющей лицензию на осуществление фармацевтической деятельности.
В ходе проверки ведомства выявлено следующее:
биологические лекарственные препараты хранятся на внутренней стороне двери холодильника;
у приборов для измерения температуры и влажности воздуха отсутствуют документы, подтверждающие сертификацию и поверку;
отсутствует сертификат специалиста.
Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, данные факты являются нарушением Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденные Приказом МСХ № 426 от 29.07.2020, а также положений Постановления Правительства РФ от 22.12.2011 №1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности».
В отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено производство по делу об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ.
В текущем месяце Арбитражным судом было вынесено решение о привлечении индивидуального предпринимателя Арсеньевой И.И. к ответственности за совершение правонарушения с назначением наказания в виде административного штрафа.
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