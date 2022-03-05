Проходит работник одной из киевских прокуратур на повышение в Генпрокуратуру. И приходит на собеседование к Генпрокурору Геннадию Васильеву. Тот его спрашивает:
- Скажите, Вы из Донецка?
- Нет, я киевлянин...
- Так... Но, может, Вы какое-то время работали в Донецке?
- Нет...
- Та-а-ак... А у Вас в Донецке есть родственники, знакомые?
- Нет...
- Ну тогда Вы нам не подходите.
Растерянный сотрудник говорит:
- Я вспомнил!!! Я в Киеве живу на улице Донецкой!!!
- Так это же совсем другое дело!!!
еще анекдот!