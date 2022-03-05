Во Владимире экс-директора медицинского информационно-аналитического центра приговорили условному сроку заключения за растрату бюджетных средств. «Следствием и судом установлено, что в

Во Владимире экс-директора медицинского информационно-аналитического центра приговорили условному сроку заключения за растрату бюджетных средств. «Следствием и судом установлено, что в период с ноября 2019 года по апрель 2020 года Сметанин, являясь директором бюджетного учреждения, дал указание подчиненным сотрудникам об утверждении и подписании бухгалтерских документов о производстве ему выплат за работу по должности программиста отдела обслуживания