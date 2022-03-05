4 марта 2022 года Октябрьским районным судом постановлен приговор по уголовному делу в отношении...

4 марта 2022 года Октябрьским районным судом постановлен приговор по уголовному делу в отношении пары, проживающей во Владимире.Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда города Владимира, злоумышленник и его знакомая совершили 3 эпизода мошенничества, в результате которого пострадавшие лишились собственного жилья. В ходе судебного следствия было установлено, что подсудимые обманным путем получали право на квартиры, принадлежащие потерпевшим, после чего распоряжались указанным имуществом по своему усмотрению.Приговором суда мошенник признан виновным в совершении трех преступлений, за которые ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Его же знакомая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, за которое ей назначено наказание, с применением ст. 73 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 3 года.По состоянию на 4 марта 2022 года приговор в законную силу не вступил.Фото: https://stock.adobe.com/ru/