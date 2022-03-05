Завершается масленичная неделя. Вспомним и мы о древних традициях. И сделаем это вместе со...

Завершается масленичная неделя. Вспомним и мы о древних традициях. И сделаем это вместе со студентами владимирского колледжа культуры. На Руси Масленицу всегда любили.., и ждали, и не только чтобы наесться блинов и повеселиться. Ведь в Масленице есть и своя мораль. Чему , например, поучали российских горожан в 19 веке? - узнаем с Анастасией Сахаровой.Устроили балаган! И всё ради прихода весны. Атмосфера площадных увеселений 19 века. Фокусы, театр Петрушки, любимый народом тех времен. И, конечно, пантомимы.Сюжет о знахарке Плющихе Болотной , которая обманывала простых людей.Татьяна Кочеткова, студентка владимирского колледжа культуры и искусства: «Она не была никакой лекаркой, а была обычной шарлатанкой. И лечила обычную икоту народными методами - задержать дыхание, напугать. В результате, вместо икания она начала чихать! И, в конце-концов, выписала огромный рецепт. Все-таки обманула».-Сейчас вы увидите ... дырку от бублика!Раус - парное выступление клоунов. Игра характеров на контрастах. Один клоун - баловник, озорной, дружелюбный. И клоун-ворчушка. Правильный и серьезный.Вера Трихаева и Кристина Сафонова, студентки владимирского колледжа культуры и искусства: «Мне клоун дался очень легко. Потому что у нас с ним характеристики очень похожи. Мне тоже было не особо сложно, потому что меня часто называют правильной девочкой. Мне лишь нужно было сделать свою черту более гротескной».На сцене - театрализованный спектакль "Ишь ты, Масленица!" Над сценарием студенты фольклорного театра вместе с преподавателями трудились почти два месяца.Сюжет простой, но поучительный и сегодня. О двух братьях, которые не хотели работать, а хотели удачно жениться.Ангелина Стёгина, студентка владимирского колледжа культуры и искусства: «И вот они ищут себе невесту, но никак не могут найти.. Потому что все заставляют их работать, а это не по ним. И они должны осознать, что трудиться всегда пригодится».Кирилл Якушев играет роль масленичного деда. Тоже персонаж традиционный. Его можно узнать по ухвату с ленточками.Кирилл Якушев, студент владимирского колледжа культуры и искусства: «Молодой парень, наряженный в деда. Его роль - созывать гостей на масленичное представление».-Бодила я по переулочкам!!А Инне Русаковой досталась самая ответственная роль - самой Масленицы. Она не просто развлекает, но еще и учит братьев уму-разуму.Инна Русакова, студентка владимирского колледжа культуры и искусства: « У меня такая роль капризная, требовательная. Требует от братьев блины напечь, например, у нас там есть эпизод».Два века назад горожане в Масленицу не работали. Праздновали Масленицу всю неделю. Если плохо повеселиться, потом не взойдет урожай. Такое у наших предков было поверье. Дома никто не разлеживался.Таисия Карелина, преподаватель театральных дисциплин владимирского колледжа культуры и искусства: «А если останутся дома.. На печи там полежать. Зачем гулять? Их с этой печи вытаскивали, тащили кататься на горы, пить медовуху, веселиться. Вокруг масленицы плясать!»Современные горожане целую неделю не отдыхают. Но по-прежнему ждут Масленичную неделю с нетерпением. Как и весеннего тепла. Анастасия Сахарова. Семен Карпов. Вести-Владимир.