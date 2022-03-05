Ранее она работала в информслужбе ВГТРК.

Сегодня, 5 марта, вновь начинает свою работу комитет общественных связей и СМИ. Его руководителем назначили Екатерину Гуцаленко. Ранее чиновница работала в информационной службе ВГТРК «Владимир». Об этом сообщает пресс-центр администрации.В подчинении у нового руководителя будут сотрудники управления информационной политики департамента региональной политики. В составе комитета будет два отдела: по СМИ и коммуникации, а также по инфообеспечению и мониторингу.