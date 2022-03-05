С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 139 132 владимирцев.

Во Владимирской области на 5 марта выявлено 524 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 251 человека. Ещё 85 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 42 - в Ковровском, 29 - в Петушинском, по 11 - в Кольчугинском и Суздальском, 32 - в Александровском, по 5 - в Юрьев-Польском и Собинском районах, по 2 - в Гусь-Хрустальном и Судогодском районах, а также в ЗАТО Радужный, 8 - в Киржачском, 10 - в Камешковском, 3 - в Гороховецком, 14 - в Меленковском и 12 - в Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 139 132 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 37 789 заболевших во Владимире, 16515 - в Ковровском и 15090 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.