В лекарственном обеспечении льготников региона наметились качественные изменения. К такому выводу...

В лекарственном обеспечении льготников региона наметились качественные изменения. К такому выводу пришли члены рабочей группы Законодательного собрания.По состоянию на 4-е марта на отсроченном обслуживании оставалось менее шестисот рецептов, для сравнения, год назад таких рецептов было более трех тысяч. Заработала единая цифровая платформа - констатируют чиновники и депутаты, настроена связь с первичным звеном, увеличено финансирование. Но проблем еще много. Самая большая потеря времени происходит в ситуациях со новыми выявленными пациентами, заявил председатель комитета по соцполитике и здравоохранению Заксобрания Сергей Бирюков- механизм закупок таков, что даже при идеальной его работе, от назначения до получения препарата проходят месяцы.Сергей Бирюков, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания: «Сейчас уже по непатентованным лекарствам врачи могут закупать, мед учереждения. Прозвучало предложения по вновь выявленным пациентом вернуть возможность закупать лекарства мед.учреждениям. Это даст ускорение получения лекарств пациентам, если он остро в нем нуждается».Поднимался вопрос и импортных лекарств в свете западных санкций. Они будут, по возможности, заменяться качественными отечественными аналогами, но поставки препаратов из-за рубежа не прекратятся, просто пойдут другими путями,например через Турцию, заверил врио директора областного департамента здравоохранения Артем Осипов."Вести-Владимир"