При возникновении опасных ситуаций необходимо звонить по номерам 101 и 112.

Во Владимирской области ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 5 марта в течение дня и вечером в регионе прогнозируется сильный ветер.В ведомстве напоминают, что ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, аварий на ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев.Автомобилистам рекомендовано не оставлять транспортные средства под щитами и баннерами.При возникновении опасных ситуаций необходимо звонить по номерам 101 и 112.