В регионе прошли флешмобы в поддержку Президента России и жителей Донецкой и Луганской народных...

В регионе прошли флешмобы в поддержку Президента России и жителей Донецкой и Луганской народных республик.Хоккеисты, активисты "Единой России", волонтёры "Молодой гвардии" под флагами России, ДНР и ЛНР. Участники акции заявляют, что в непростое время, когда "коллективный Запад" буквально обложил нашу страну санкциями, важно сплотиться вокруг главы государства Владимира Путина и поддержать его стремление помочь братскому народу.Глеб Глебов, вратарь ХК "Владимир": «Каждого из нас, как гражданина Российской Федерации, затрагивает то или иное решение Президента. В том числе и по спасению наших близких друзей, товарищей, родственников, которые так же проживают на территории соседнего государства»."Своих не бросаем". Под таким девизом в областном центре прошел автопробег в знак солидарности с жителями Донецкой и Луганской народных республик. Колонна автомобилей под литерой "Z" проехала по улицам Владимира. Водители встречных машин в знак поддержки сигналили.Владислав Курлов, участник автопробега: «Данная акция проводится во всех городах России. И в социальных сетях набирает популярность хештег "Своих не бросаем"».Константин Петров, участник автопробега: «Я поддерживаю этих людей целиком и полностью, потому что у меня брат из Горловки».После завершения автопробега, активисты "Молодой Гвардии" передали собранную для жителей Донбасса гуманитарную помощь. Здесь продукты питания, предметы гигиены и игрушки для детей. Груз вскоре отправится в Белгород. На единый склад гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик.Павел Кутузов, руководитель ВРО ВОО « Молодая Гвардия Единой России»: «И нам очень приятно, что в такие сложные моменты мы объединяемся. Мы объединяемся во благо нашей Родины и народа».Волонтёрский центр "Единой России" продолжает сбор вещей первой необходимости для жителей Донбасса. Необходимы предметы личной гигиены, одежда, детское питание, канцелярские принадлежности.Максим Калашников "Вести-Владимир".