2 марта 2022 года в адрес Управления Россельхознадзора поступило постановление мирового судьи...

2 марта 2022 года в адрес Управления Россельхознадзора поступило постановление мирового судьи судебного участка №3 Фрунзенского района города Владимира о признании ООО «Прайм» виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата штрафа) с назначением наказания в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, в мае 2021 года в рамках внеплановой документарной проверки проведенной в отношении ООО «Прайм» установлен факт ненадлежащего использования четырех земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью 93,28 га, расположенных в Вязниковском районе Владимирской области.По факту невыполнения ООО «Прайм» обязательных мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью в июле 2021 года юридическое лицо ведомством привлечено к административной ответственности по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 400 тыс. руб. Ему было выдано предписание, исполнение которого находится на контроле Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.Постановление ведомства юридическим лицом обжаловано не было. Однако, проигнорировав требования ст.32.2 КоАП РФ, Общество не уплатило штраф в течение срока установленного законодательством, что повлекло возбуждение дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.По факту неуплаты административного штрафа в срок в январе 2022 года должностным лицом отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора в отношении ООО «Прайм» был составлен протокол об административном правонарушении по вышеуказанной статье КоАП РФ и материалы дела направлены на рассмотрение в мировой суд.Фото: Фото: https://pixabay.com/ru/