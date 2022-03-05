За последние сутки во Владимирской области выявлено 524 случая заражения коронавирусом. Это на 48 меньше, чем накануне. Госпитализировано 73. На 32 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 524 случая заражения коронавирусом. Это на 48 меньше, чем накануне. Госпитализировано 73. На 32 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 139 132. В лидерах по приросту Владимир – 251 заболевших за сутки. Муром на втором месте – 85. На третьем –