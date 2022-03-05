На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 марта 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 марта 2022 года лабораторно подтверждено 524 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
251 сл. во Владимире,
85 сл. в Муромском районе,
42 сл. в Ковровском районе,
29 сл. в Петушинском районе,
11 сл. в Кольчугинском районе,
32 сл. в Александровском районе,
5 сл. в Юрьев-Польском районе,
2 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
2 сл. в Судогодском районе,
5 сл. в Собинском районе,
2 сл. в Радужном,
8 сл. в Киржачском районе,
10 сл. в Камешковском районе,
3 сл. в Гороховецком районе,
14 сл. в Меленковском районе,
0 сл. в Вязниковском районе,
11 сл. в Суздальском районе,
12 сл. в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 139 132 случая заболевания.