На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 марта 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 марта 2022 года лабораторно подтверждено 524 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:251 сл. во Владимире,85 сл. в Муромском районе,42 сл. в Ковровском районе,29 сл. в Петушинском районе,11 сл. в Кольчугинском районе,32 сл. в Александровском районе,5 сл. в Юрьев-Польском районе,2 сл. в Гусь-Хрустальном районе,2 сл. в Судогодском районе,5 сл. в Собинском районе,2 сл. в Радужном,8 сл. в Киржачском районе,10 сл. в Камешковском районе,3 сл. в Гороховецком районе,14 сл. в Меленковском районе,0 сл. в Вязниковском районе,11 сл. в Суздальском районе,12 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 139 132 случая заболевания.