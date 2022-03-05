Уже получено 350 килограммов семян при плане в 400. Переработка продолжается.

Владимирская область за зиму заготовила более 35 тонн сосновых шишек. Об этом рассказали в пресс-службе департамент лесного хозяйства.Как уточнили во «Владлесхозе», материал высушен на шишкосушилке Ковровского филиала. Уже получено 350 килограммов семян при плане в 400. Переработка продолжается.Заготовленные семена будут использованы для выращивания посадочного материала. В 2022 году специалисты намерены засеять 500 тонн семян лесных растений хвойных пород в питомниках открытого и закрытого грунта. Выращенные сеянцы используют для лесовосстановления.