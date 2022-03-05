По состоянию на 5 марта в медорганизациях региона действуют 1694 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 5 марта в медорганизациях региона действуют 1694 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 58,5 процента из них занято (991), свободны 703 койки.96490 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 897 человека.За период наблюдения в области отмечено 3237 летальных случаев, за сутки – 6 человек.Напомним, во Владимирской области за сутки выявили 524 случая заражения коронавирусом, госпитализированы – 59 человек.