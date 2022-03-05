Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району завершено расследование уголовных дел в отношении...

Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району завершено расследование уголовных дел в отношении двух местных жителей, обвиняемых в уклонении от административного надзора.В декабре 2018 года 46-летнему местному жителю, освободившемуся из тюрьмы, судом был установлен ряд ограничений, в том числе запрет на пребывание вне места жительства в ночное время. В ходе профилактической работы участковый уполномоченный полиции установил, что фигурант неоднократно нарушал требование. Гражданин 11 раз привлекался к административной ответственности по ст. 19.24 КоАП РФ (несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре).Кроме того, он игнорировал требование об обязательной явке в органы полиции, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Местонахождение фигуранта было установлено в результате оперативно-розыскных мероприятий.Аналогичное обвинение предъявлено 47-летнему местному жителю, который, вопреки решению суда самовольно покинул выбранное им место проживания и длительное время не являлся в органы внутренних дел.В настоящее время уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу.Фото: https://www.freepik.com/