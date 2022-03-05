Также некоторые препараты начнут заменять аналогами.

Группа Законодательного собрания Владимирской области по лекарственному обеспечению обсудила вопросы перебоя с поставками импортных препаратов. Также был обговорен запуск платформы для ведения реестра и заказа лекарств по выписанным рецептам. Об этом пишет «ПроВладимир».Как сказал директор департамента здравоохранения области Артем Осипов, основные поставки лекарств из заграницы будут осуществляться через Турцию, так как она не ввела никаких санкций. Также это касается и химии.Тех пациентов, кто не получает лекарственные препараты по перечню международных непатентованных наименований, будут переводить на аналоги, российские в том числе.Кроме того, как сказал директор компании «Медилон-Фармимэкс» Василий Сачевкин, у России есть возможность получать препараты через Бишкек. С поставками инсулина проблем тоже не будет – его давно производят в Калуге.Добавим, что на этой неделе начала свою работу платформа для ведения перечня лекарств и рецептов. Весь реестр федеральных льготников перенесут на эту единую площадку к 1 апреля.