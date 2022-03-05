В Юрьев-Польском районе Владимирской области завершено расследование уголовного дела против...

В Юрьев-Польском районе Владимирской области завершено расследование уголовного дела против 35-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации) - сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Оперуполномоченные отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Юрьев-Польскому району совместно с коллегами из ГИБДД обнаружили в автомобиле обвиняемого немаркированную табачную продукцию. Аналогичный товар обнаружили и в арендованных им двух гаражах.В общей сложности полицейские изъяли более 43 тысяч пачек нелегальных сигарет различных наименований. Розничная стоимость изъятой партии превысила 4,7 миллиона рублей.Установлено, что злоумышленник, заведомо зная, что купля-продажа табачной продукции без маркировки акцизными марками и без специального разрешения на территории Российской Федерации не допускается, заказывал через сеть Интернет сигареты неизвестного происхождения и планировал, осуществить их дальнейшую реализацию.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.Фото: freepik"Вести-Владимир"