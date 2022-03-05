По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 5 марта с...

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 5 марта с сохранением в течение дня и вечером во Владимире и по области ожидается усиление северного ветра. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.В пресс-службе МЧС по Владимирской области предупредили, данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев. Будьте осторожны!Фото: https://33.mchs.gov.ru/