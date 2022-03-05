В Юрьев-Польском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного...

В Юрьев-Польском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя - сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка,изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград,штампов,печатей или бланков).Автомобиль под управлением обвиняемого был остановлен сотрудниками ОГИБДД в конце декабря прошлого года.Предоставленное молодым человеком водительское удостоверение вызвало у сотрудников полиции сомнение в подлинности. При проверке по базам данных было установлено, что удостоверение с таким номером выдано другому человеку. Документ был изъят и направлен на экспертизу.По результатам проведенной экспертизы документ признан поддельным.Установлено, что поддельное удостоверение автолюбитель приобрел через сеть Интернет.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.Фото: freepik"Вести-Владимир"