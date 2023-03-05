10 марта 2023 года во Владимирской области состоится финал областного конкурса красоты...

10 марта 2023 года во Владимирской области состоится финал областного конкурса красоты «Владимирская земля — 2023».В Коврове 10 марта состоится подведение итогов конкурса «Мисс и Миссис Владимирская земля». В этом году главной особенностью стало решение организаторов провести конкурс не только для юных претенденток, но и для семейных дам и молодых мам, мечтающих о победе.Основной задачей у представительниц прекрасного пола - показать себя активной, образованной, красивой и успешной девушкой. Например, одна из них, Вероника Малыгина, мама шестерых детей из Владимира, стала королевой красоты на всероссийском конкурсе. А победительница «Миссис Владимирская земля» прошлого года, Марина Лукьянова из Судогды, стала финалисткой международного конкурса «Mrs. ЕВРОПА 2022» в Болгарии.«Миссия конкурса — выявить самых достойных претенденток на звания „Мисс Владимирская земля“ и „Миссис Владимирская земля“. А для „миссис“ еще и показать, что замужняя женщина и мать не перестает быть социально активным членом общества. Пребывание в этом статусе никак не ограничивает возможности самореализации, а только украшает женщину, которая сохраняет семейные ценности и традиции, — рассказывает организатор конкурса Виктория Селметова.Конкурс красоты непростое испытание для участниц. Их также готовят психологически, руководители проводят мастер-классы на различные тематики, медитации. Все это помогает девушкам быть полностью готовыми и уверенными к дальнейшим победам.Фото: руководитель агентства Виктория Селеметова, вконтакте