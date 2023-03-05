3 700 человек из многодетных и малообеспеченных семей во Владимирской области получат сертификат на...

3 700 человек из многодетных и малообеспеченных семей во Владимирской области получат сертификат на бесплатный отдых в 2023 году.Во Владимирской области многодетным и малообеспеченным семьям начали выдавать сертификаты на отдых."Стоимость сертификата на отдых составляет 35 тысяч рублей. Первые 500 семей уже приглашены за ними в отделы собеса", - рассказала Любовь Кукушкина, министр социальной защиты населения.Сертификат выдаётся в порядке очерёдности, исходя из даты подачи заявления:детям от 4 до 17 лет включительно и одному родителю, если с ним выезжают до 4 детей, и обоим родителям, если с ними выезжают 5 и более детей.Правом на получение обладают:- многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей до 18 лет, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях до достижения ими возраста 23 лет;- малоимущие семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам, установленной во Владимирской области. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи берется с учетом денежного дохода родителей за 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления на выдачу сертификата.С этим сертификатом семья может обратиться в любое турагентство области для формирования путёвки или самостоятельно выбрать в любом регионе России гостиницу, пансионат, базу отдыха, которые готовы принять по сертификату.Фото pxfuel.com