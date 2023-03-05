Алла Пугачева испугала очевидцев.

Алла Пугачева испугала очевидцев.Пока Максим Галкин* улетел в новый концертный тур, Алла Пугачева решила уделить время себе. Артистка отправилась наслаждаться последними технологическими достижениями, которые способны кардинально изменить любого человека.После окончания процедур Алла Пугачева поделилась снимком своего преображения в личном блоге. Подписчики, ошарашенные переменами, подметили, что73-летняя Пугачева полностью перекроила лицо."Алла, что же ты натворила...", – протянула одна из подписчиц Аллы Пугачевой.К счастью, полученный результат обратим. Ведь в том, что Примадонна стала абсолютно неузнаваема, виноват не пластический хирург или косметолог, а фильтры фотошопа, которые разглаживают морщины и наносят макияж.Правда, с количеством фильтров Алла Пугачева явно перестаралась. С фотографии на посетителей ее блога глядело юное создание лет восемнадцати. Увы, посетители блога стараний артистки не оценили."Мумия", "Хороший фотошоп", "А что это за старушка в маске?", "Хорошо, что догадалась фильтры применить, а то вживую в Кремле встретил в 2014, чуть кондратий не хватил", – высмеяли Аллу Пугачеву подписчики.* – объявлен иноагентом по решению Минюст РФ.