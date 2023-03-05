На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 марта 2023 года лабораторно подтверждено 81...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 марта 2023 года лабораторно подтверждено 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
18 — во Владимире
10 — в Муромском районе
11 — в Ковровском районе
5 — в Петушинском районе
6 — в Кольчугинском районе
5 — в Александровском районе
8 — в Гусь-Хрустальном районе
3 — в Собинском районе
2 — в Радужном
4 — в Киржачском районе
3 — в Камешковском районе
2 — в Меленковском районе
1 — в Вязниковском районе
3 — в Суздальском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 181330 случаев заболевания.