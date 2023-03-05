На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 марта 2023 года лабораторно подтверждено 81...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 5 марта 2023 года лабораторно подтверждено 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.18 — во Владимире10 — в Муромском районе11 — в Ковровском районе5 — в Петушинском районе6 — в Кольчугинском районе5 — в Александровском районе8 — в Гусь-Хрустальном районе3 — в Собинском районе2 — в Радужном4 — в Киржачском районе3 — в Камешковском районе2 — в Меленковском районе1 — в Вязниковском районе3 — в Суздальском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 181330 случаев заболевания.