Еще две мощные магнитные бури до 7 баллов обрушатся на жителей Владимирской области в марте.
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Еще две мощные магнитные бури до 7 баллов обрушатся на жителей Владимирской области в марте.
В конце февраля прошла сильная магнитная буря, силой в пять баллов. Но ученые предсказывают еще более сильные магнитные бури в начале и конце марта.
По предварительным прогнозам ученых, первая буря, в пять баллов настигнет жителей Владимирской области накануне праздника 8 марта, ее пик придется на 6 марта.
Вторая магнитная буря, значительно мощнее, ожидается в конце месяца. Она начнется 25-го числа, в субботу. Пика буря достигнет уже на следующий день - с четырех баллов она резко усилится до семи баллов. На следующий день буря утихнет до шести баллов.
В дни магнитных бурь чувствительным к ним людям рекомендуется следить за своим самочувствием:
отказаться от вредной пищи
больше находиться на свежем воздухе
обеспечить себе долгий и здоровый сон
не перетруждаться
Людям, страдающим от повышенного или пониженного давления, в такие дни советуют оставаться дома и больше лежать. Специалисты рекомендуют метеочувствительным людям подготовиться к предстоящим бурям, чтобы не допустить неприятных последствий.
Фото pxfuel.com