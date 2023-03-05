Еще две мощные магнитные бури до 7 баллов обрушатся на жителей Владимирской области в марте. В...

Еще две мощные магнитные бури до 7 баллов обрушатся на жителей Владимирской области в марте.В конце февраля прошла сильная магнитная буря, силой в пять баллов. Но ученые предсказывают еще более сильные магнитные бури в начале и конце марта.По предварительным прогнозам ученых, первая буря, в пять баллов настигнет жителей Владимирской области накануне праздника 8 марта, ее пик придется на 6 марта.Вторая магнитная буря, значительно мощнее, ожидается в конце месяца. Она начнется 25-го числа, в субботу. Пика буря достигнет уже на следующий день - с четырех баллов она резко усилится до семи баллов. На следующий день буря утихнет до шести баллов.В дни магнитных бурь чувствительным к ним людям рекомендуется следить за своим самочувствием:отказаться от вредной пищибольше находиться на свежем воздухеобеспечить себе долгий и здоровый сонне перетруждатьсяЛюдям, страдающим от повышенного или пониженного давления, в такие дни советуют оставаться дома и больше лежать. Специалисты рекомендуют метеочувствительным людям подготовиться к предстоящим бурям, чтобы не допустить неприятных последствий.Фото pxfuel.com