А как оставаться всегда молодой и красивой, не прибегая к пластической хирургии ? Ответ на этот...
А как оставаться всегда молодой и красивой, не прибегая к пластической хирургии ? Ответ на этот вопрос сегодня идем искать в салоне красоты - ГраниКлиник. Новые процедуры вы точно оцените.
- Немного пощипывает как укус комара, такие, не ощутимые абсолютно, все очень приятно, комфортно.
До чего дошел прогресс: термовоздействие на кожу и никакой боли. Так работает "холодная плазма". Специалисты считают ее одним из самых интересных открытий в омолаживающей косметологии, рассказывает Наталья Шалилова. Грани-клиник - единственное место во Владимире , где предоставляют эту услугу.
Наталья Шалилова, руководитель клиники "Грани", ведущий косметолог:
- Это вообще атравматичная процедура. Травма есть, но она поверхностная. Человек мало ощущает болезненность.
- Легкая подтяжка, темные круги под глазами, пигментация, морщины,- все лучик сглаживает. Приятно пахнет озоном.
- Человек лежит совершенно спокойно - не пищит.
Инертный газ проходящий через электромагнитную камеру на выходе образует луч холодной плазмы. Аппарат - инновационная разработка российских инженеров. Аналогов нет. Получаемый результат сравним с результатом пластической хирургии - подтяжка кожи, укрепление стенок сосудов, фотоомоложение , сокращение морщин. И никаких болевых ощущений - что оценят не только женщины, но и мужчины.
- Мужчинам подходит все, что безболезненно. Они же у нас бояки.
После процедуры нет ни следов от уколов, ни синяков. Реабилитация не нужна - человек остается социально активным. Можно сразу - на работу, свидание или торжественное мероприятие, замечает Наталья. Такой же эффект дарит и лазерный 3Д- лифтинг. Луч лазера не оставит ни одного ожога - инновация. У процедуры - красивое название: "жемчужное свечение кожи".
Наталья Шалилова, руководитель клиники "Грани", ведущий косметолог:
- Накладывается контактный гель. У Ирины уже 5 процедура, поэтому уже и так хорошо, кожа стала достаточно плотной, ушла пигментация, малярные мешки.
- Проводится на диодном лазере. Методом фокусированной вспышки.
- Мы заставляем фибробласты работать и продуцировать новый оллаген, процедура проходит без ожога. Она отлично осветляет кожу, во время процедуры модем сделать эпиляцию, если у женщины черные волосы на лице, прочитаем лазером. Естественно они удалятся.
Холодная плазма и диодное лазерное омоложение многофункциональны - уберут акне, застарелые рубцы, провалы и растяжки возрастной кожи. И никакого дискомфорта. Вот эта охлаждающая насадка словно "отвлекает".
Наталья Шалилова, руководитель клиники "Грани", ведущий косметолог:
- Ира, ты не чувствуешь? Абсолютно.
- Насадочка охлаждает, а дальше идет вспышка.
- Можно скогулировать селективные сосуды- на ногах, на крыльях носа, полечить купероз.
- Можно скорректировать второй подбородок, он подтянется, брыли например.
- Женщины встают к зеркалу - у них шок приятный .
Процедура дает потрясающие рещультаты. Лифтинг сохраняется до 2 лет. Необходимый курс от 3 до 5 процедур с интервалом в 10 - 14 дней.
Наталья Шалилова, руководитель клиники "Грани", ведущий косметолог:
- Лицо стало рельефным, слепилось, как-будь то мы сделали курс массажа. Или чем то кололи.
- Сделать курс и лицо будет просто светиться, особенно у кого щеки отвисшие. Некоторые приходят и говорят- сделайте мне маленькие щеки, они у меня висят- я их вижу..Можно сделать процедуру. Она своих щек - не увидит.
Еще немного блеска и молодости благодаря золотой пептидной маске. Она еще больше подчеркнет сияние кожи после проделанных процедур. Результат вас впечатлит. Ирина не скрывает свой возраст - ей за 50. Никогда не прибегала к пластике. Эффект после 5-ти процедур - на лице.
Наталья Шалилова, руководитель клиники "Грани" , ведущий косметолог:
- Процедура - жемчужное свечение кожи является одной из любимых процедур наших клиентов, но в нашей клинике вы можете решить любую проблему вашей кожи с помощью аппаратной косметологии.
В чем секрет женщин, чья кожа словно светится изнутри? За ответом - в клинику красоты Грани.
Татьяна Воронцова. Андрей Синягин . Вести - Владимир.