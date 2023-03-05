А как оставаться всегда молодой и красивой, не прибегая к пластической хирургии ? Ответ на этот...

А как оставаться всегда молодой и красивой, не прибегая к пластической хирургии ? Ответ на этот вопрос сегодня идем искать в салоне красоты - ГраниКлиник. Новые процедуры вы точно оцените.- Немного пощипывает как укус комара, такие, не ощутимые абсолютно, все очень приятно, комфортно.До чего дошел прогресс: термовоздействие на кожу и никакой боли. Так работает "холодная плазма". Специалисты считают ее одним из самых интересных открытий в омолаживающей косметологии, рассказывает Наталья Шалилова. Грани-клиник - единственное место во Владимире , где предоставляют эту услугу.Наталья Шалилова, руководитель клиники "Грани", ведущий косметолог:- Это вообще атравматичная процедура. Травма есть, но она поверхностная. Человек мало ощущает болезненность.- Легкая подтяжка, темные круги под глазами, пигментация, морщины,- все лучик сглаживает. Приятно пахнет озоном.- Человек лежит совершенно спокойно - не пищит.Инертный газ проходящий через электромагнитную камеру на выходе образует луч холодной плазмы. Аппарат - инновационная разработка российских инженеров. Аналогов нет. Получаемый результат сравним с результатом пластической хирургии - подтяжка кожи, укрепление стенок сосудов, фотоомоложение , сокращение морщин. И никаких болевых ощущений - что оценят не только женщины, но и мужчины.- Мужчинам подходит все, что безболезненно. Они же у нас бояки.После процедуры нет ни следов от уколов, ни синяков. Реабилитация не нужна - человек остается социально активным. Можно сразу - на работу, свидание или торжественное мероприятие, замечает Наталья. Такой же эффект дарит и лазерный 3Д- лифтинг. Луч лазера не оставит ни одного ожога - инновация. У процедуры - красивое название: "жемчужное свечение кожи".Наталья Шалилова, руководитель клиники "Грани", ведущий косметолог:- Накладывается контактный гель. У Ирины уже 5 процедура, поэтому уже и так хорошо, кожа стала достаточно плотной, ушла пигментация, малярные мешки.- Проводится на диодном лазере. Методом фокусированной вспышки.- Мы заставляем фибробласты работать и продуцировать новый оллаген, процедура проходит без ожога. Она отлично осветляет кожу, во время процедуры модем сделать эпиляцию, если у женщины черные волосы на лице, прочитаем лазером. Естественно они удалятся.Холодная плазма и диодное лазерное омоложение многофункциональны - уберут акне, застарелые рубцы, провалы и растяжки возрастной кожи. И никакого дискомфорта. Вот эта охлаждающая насадка словно "отвлекает".Наталья Шалилова, руководитель клиники "Грани", ведущий косметолог:- Ира, ты не чувствуешь? Абсолютно.- Насадочка охлаждает, а дальше идет вспышка.- Можно скогулировать селективные сосуды- на ногах, на крыльях носа, полечить купероз.- Можно скорректировать второй подбородок, он подтянется, брыли например.- Женщины встают к зеркалу - у них шок приятный .Процедура дает потрясающие рещультаты. Лифтинг сохраняется до 2 лет. Необходимый курс от 3 до 5 процедур с интервалом в 10 - 14 дней.Наталья Шалилова, руководитель клиники "Грани", ведущий косметолог:- Лицо стало рельефным, слепилось, как-будь то мы сделали курс массажа. Или чем то кололи.- Сделать курс и лицо будет просто светиться, особенно у кого щеки отвисшие. Некоторые приходят и говорят- сделайте мне маленькие щеки, они у меня висят- я их вижу..Можно сделать процедуру. Она своих щек - не увидит.Еще немного блеска и молодости благодаря золотой пептидной маске. Она еще больше подчеркнет сияние кожи после проделанных процедур. Результат вас впечатлит. Ирина не скрывает свой возраст - ей за 50. Никогда не прибегала к пластике. Эффект после 5-ти процедур - на лице.Наталья Шалилова, руководитель клиники "Грани" , ведущий косметолог:- Процедура - жемчужное свечение кожи является одной из любимых процедур наших клиентов, но в нашей клинике вы можете решить любую проблему вашей кожи с помощью аппаратной косметологии.В чем секрет женщин, чья кожа словно светится изнутри? За ответом - в клинику красоты Грани.Татьяна Воронцова. Андрей Синягин . Вести - Владимир.