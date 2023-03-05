Зрители не остались равнодушными к видео с козлятами.

Зрители не остались равнодушными к видео с козлятами.На ютуб-канале Viral Hog появилось новое забавное видео с животными. В глубоком снегу под ярким ослепительнымсолнцем толпа маленьких козликов выстроилась в очередь. Во главе — хозяйка животных.Именно она помогает животным пробраться сквозь глубокие белоснежные сугробы.На фоне сугробоввсе четыре козлика выглядят миниатюрными крошками. Шаг за шагом они пробираютсясквозь природную стихию, побеждая ее и приближаясь к цели. А впереди — любимоелакомство.Добравшись досвежих хвойных веток, козлятки один за другим набрасываются на вкусняшку.Победитель в соревновании — большой черный козлик. Именно он стоял во главеочереди, ему же первому досталось право укусить ветку.Зрители видеооказались в полном восторге от милых кадров. Тысяча зрителей поставила "лайк",чтобы показать, как понравилось милое видео с животными. Кто-то дажепридумал свою историю к забавному ролику."Босс: тыопоздал! Тем временем я: часами пробирался сквозь неочищенную дорогу", — написалнеизвестный пользователь."В очереди:а можно побыстрее, я опаздываю!" — пошутила подписчица канала"Шикарныекозочки!", "Забрать бы себе", — пишут зрители милого видео.