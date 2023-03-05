Взрыв самогонного аппарата произошел в квартире пятиэтажного дома в поселке Вольгинский Петушинского района

Взрыв самогонного аппарата произошел в квартире пятиэтажного дома в поселке Вольгинский Петушинского района, - сообщило «Телевидение Петушинского района» в социальной сети. В результате инцидента пострадала женщина.Взрывной волной выбило окно. Пострадавшую госпитализировали с ожогами.В комментариях некоторые пользователи предположили, что мог взорваться газ. Знатоки, в свою очередь, утверждают, что неисправная система охлаждения или засорившийся клапан давления аппарата могут привести к подобным последствиям.По факту ЧП полиция проводит проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются.