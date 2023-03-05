С 1 апреля 2023 года во Владимирской области социальные пенсии проиндексируют еще на...

С 1 апреля 2023 года во Владимирской области социальные пенсии проиндексируют еще на 3,3%.Индексацию социальных пенсий проводят один раз в год – 1 апреля, сообщают в Министерстве труда. Но на фоне высокой инфляции в первом полугодии прошлого года, власти приняли решение о поэтапном повышении ряда социальных выплат для поддержки доходов граждан.1 июня 2022 года были проиндексированы на 10%: МРОТ, прожиточный минимум, страховые и социальные пенсии Вторую часть индексации должны провести в апреле.С 1 апреля на 3,3% будут проиндексированы социальные пенсии, сообщил Минтруд.Таким образом общий темп роста социальной пенсии составит 13,6%, что превышает фактическую годовую инфляцию в 11,9%. На эти цели до конца 2023 года направят 15,5 миллиардов рублей из федерального бюджета.Фото pxfuel.com