С 1 марта 2023 года во Владимирской области вводятся ограничения на управление транспортом для лиц...

С 1 марта 2023 года во Владимирской области вводятся ограничения на управление транспортом для лиц с судимостью.Это касается и других регионов России. С 1 марта 2023 года нельзя привлекать водителей с судимостью к пассажирским перевозкам за следующие деяния:судимость за убийствоумышленное причинение тяжкого вреда здоровьюграбеж или разбойпреступления против половой неприкосновенности, средней тяжести и более тяжкиепреступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасностиЗапрет коснется и лиц, судимых или преследуемых по похожим статьям законодательства других стран ЕАЭС.При оформлении на работу, водителю нужно будет предъявить справку об отсутствии судимости работодателю. В случае поступления информации от правоохранительных органов о том, что сотрудник привлекался к уголовной ответственности, работодатель должен отстранить его от работы.Сотрудники, состоящие в штате (по состоянию на 1 марта 2023 года), должны предоставить справку об отсутствии судимости или преследования не позднее 1 сентября 2023 года. В противном случае, грозит увольнение.Фото pxfuel.com